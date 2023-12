Jogadores do Vasco sobem na bola para rebater provocação de Soteldo e Medel xinga o santista

O clima festivo e de alívio entre os jogadores do Vasco para celebrar a manutenção do time na Série A também teve um tom de provocação ao rebaixado Santos. Os jogadores vascaínos estavam com um gesto de Soteldo engasgado após a derrota por 4 a 1 no confronto entre as equipes na Vila Belmiro e "revidaram", também subindo na bola, devolvendo a graça feita pelo venezuelano.

Naquele dia 1º de outubro, o camisa 10 do Santos acabou criando enorme confusão ao cometer o ato "desrespeitoso". Medel se revoltou e partiu para cima dos oponentes cobrando respeito. Acabou expulso, enquanto Soteldo levou apenas amarelo. A cena ficou guardada na memória.

O revide veio nesta quarta após a queda dos santistas e a consequente salvação do Vasco. Primeiro foi o argentino Vegetti a subir na bola, ato copiado pelo também atacante Rossi, que ainda saiu dando tapas no ar e ainda mostrou o dedo do meio.

Medel ainda gravou um vídeo pedindo para o venezuelano repetir o gesto. "Sobe na bola agora, sobe na bola agora, idiota", disparou, proferindo diversos palavras contra Soteldo. Sobrou até para o rival Flamengo.

Depois de devolver a provocação, Vegetti celebrou o alívio no Brasileirão idolatrado pela torcida, que não deixou São Januário tão cedo. "Uh, terror, Vegetti é matador", ouviu o argentino, extremamente feliz por cumprir a missão de manter a equipe na elite nacional.