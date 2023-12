Doncic passa Larry Bird no top 10 de 'triple-doubles' da NBA em vitória elástica dos Mavericks

O Dallas Mavericks venceu o Utah Jazz, nesta quarta-feira, por uma incrível diferença de 50 pontos, com o placar favorável de 147 a 97, em mais uma noite de protagonismo de Luka Doncic, agora o nono jogador com mais 'triple-doubles' na história da NBA. Os 40 pontos, 10 rebotes e 11 assistências anotados pelo esloveno o fizeram chegar a marca de 60 'triple-doubles', ultrapassando o lendário Larry Bird, que tem 59, no top 10 dessa estatística.

"É incrível. Não sei o que dizer, honestamente. Todos nós sabemos quem foi Larry Bird, então é muito especial", disse Doncic, que se tornou pai pela primeira vez há poucos dias. "Luka deu o tom com isso, derrubando tiro após tiro após tiro após tiro após tiro após tiro. Achei que ele iria fazer 50-20-20", acrescentou disse Tim Hardaway Jr., companheiro do ala-armador nos Mavericks.

Doncic chegou ao minuto final do segundo quarto com 29 pontos, nove rebotes e nove assistências. Ele pegou um rebote faltando 1min11 para o fim, após um lance livre perdido por Keonte George. Doze segundos depois, lançou um passe para Dereck Lively II, cuja enterrada produziu sua décima assistência.

Com estatísticas em tempo real dos jogadores em quadra exibidas nos painéis de vídeo do American Airlines Center, a multidão acompanhava o progresso de Doncic e explodiu em aplausos após a enterrada de Lively. Foi o primeiro triplo-duplo de 25 pontos na primeira metade de um jogo na história da NBA. Os Mavericks estão na quarta posição do Oeste e o Jazz é o 12º.

A noite de quarta também foi inesquecível para Joel Embiid, que teve 50 pontos e 13 rebotes para ajudar o Philadelphia 76ers a vencer o Washington Wizards por 131 a 126. Foi a sexta vez na carreira que ele marcou 50 ou mais pontos em uma partida. Sua maior pontuação é 59, anotada em 2022, contra o Utah.

Em Detroit, Desmond Bane fez 49 pontos na vitória por 116 a 102 do Memphis Grizzlies sobre os Pistons. Quem também brilhou foi Stephen Curry, com 31 pontos para o Golden State Warrior durante o triunfo de 110 a 106 sobre o Portland Trail Blazers. Já o LA Clippers teve um 'double-double' de 20 pontos e 11 assistências de James Harden para vencer o Denver Nuggets por 111 a 102. Nikola Jokic, derrotado com os Nuggets, somou um "triple-double" (22 pontos, 15 rebotes e 10 assistências).

Líder do Oeste, o Minnesota Timberwolves contou com 12 pontos e 20 rebotes para bater o San Antonio Spurs por 102 a 94. Em Cleveland, Devon Mitchel fez 35 pontos e liderou o triunfo por 121 a 111 dos Cavaliers diante do Magic de Paolo Banchero, autor de 42 pontos. Já o Brooklyn Nets venceu o Atlanta Hawks por 114 a 113 e o Chicago Bulls superou o Charlotte Hornets por 111 x 100. O Houston Rockets, por sua vez, fez 110 a 101 no Oklahoma City Thunder.

Confira os resultados da NBA da noite desta quarta e da madrugada desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 121 x 111 Orlando Magic

Detroit Pistons 102 x 116 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 126 x 131 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 103 x 112 Mimai Heat

Atlanta Hawks 113 x 114 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 102 x 94 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 111 x 100 Charlotte Hornets

Houston Rockets 110 x 101 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 147 x 97 Utah Jazz

Golden State Warriors 110 x 106 Portland Trail Blazers

LA Clippers 111 x 102 Denver Nuggets

Confira os jogos da NBA Cup da noite desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans