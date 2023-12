Abel Braga mostra 'solidariedade' a Paulo Bracks e também deixa o Vasco

Abel Braga é mais um profissional a deixar o Vasco após a última rodada do Brasileirão. O ex-técnico e atualmente diretor técnico não gostou nada da demissão de Paulo Brakcs, diretor esportivo da SAF, e anunciou sua saída do clube em "solidariedade" ao profissional e amigo.

Na visão de Abel, o clube foi injusto com um profissional que "trabalhou incansavelmente visando a evolução do Vasco." Em sua nota de repúdio, o ex-técnico diz que o dirigente assumiu responsabilidades e contribuiu muito para o acesso, em 2022. "Solidarizo-me com a demissão do Paulo Bracks. Profissional que trabalhou incansavelmente visando a evolução do Vasco. Dentro das possibilidades, buscou grandes nomes do mercado brasileiro e outros renomados que vieram de fora", saiu em defesa Abel.

"Mas o futebol não é uma ciência exata. Buscou fazer ajustes na janela do meio do ano. Num ano de reformulação, o Vasco se manteve na série A. Pouco para a grandeza do clube, é verdade, mas o que foi possível dentro da realidade", seguiu, ressaltando o 15º lugar na tabela do Brasileirão. "O agradeço por me apresentar a uma nova função, que seguirei exercendo no futebol daqui pra frente, e por ter me aberto as portas para retornar ao Vasco."

Com a vitória sofrida diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, o Vasco escapou do rebaixamento um ano após ter garantido o acesso na Série B. O resultado evitou o vexame da quinta queda da equipe na história e, para Abel, foi motivo de celebração. Como o clube não viu o trabalha de Bracks como bom, ele optou pela demissão.

"Assim, também me despeço desse clube gigante. Obrigado, Vasco da Gama! Desejo sorte e sucesso na caminhada. A torcida e a instituição seguirão guardadas no meu coração, com muito carinho e respeito."