Atacante Aloísio é o nono jogador dispensado pelo América-MG após a queda no Brasileirão

O América-MG não para de anunciar dispensas em seu elenco após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, foi a vez de o atacante Aloísio, com passagem boa pelo São Paulo, ser demitido, chegando a nove saídas.

"Foram 60 jogos defendendo a nossa armadura, 16 gols marcados e muitos chutes nas bandeirinhas de escanteio! O América Futebol Clube agradece o atleta Aloísio pelos serviços prestados e deseja muita sorte na sequência", oficializou a saída o América-MG.

Das nove saídas anunciadas, seis foram no setor ofensivo, mostrando que o clube não gostou da baixa produtividade na frente. Mastriani acabou se sobressaindo até agora, mas pode ser negociado por causa do alto salário e das sondagens de outros clubes do País.

Além de Aloísio, já haviam saído os atacantes Everaldo, este após ato de indisciplina ao viajar a perder a última rodada do Brasileirão, o veterano Wellington Paulista, que anunciou a aposentadoria, Pedrinho e Paulinho Boia, também com passagens pelo São Paulo, e Renato Kaiser.

Uma perda de peso foi a do goleiro Matheus Cavichioli, que muitos torcedores não esperavam que também estivesse na barca americana. Por fim, o clube ainda dispensou Marcinho e Mikael, em grande processo de reformulação após o vexame na Série A, no qual terminou na lanterna.