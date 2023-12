John Textor responde Leila Pereira, e Palmeiras ironiza Botafogo nas redes sociais

A troca de farpas entre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o dono da SAF do Botafogo, John Textor, ganhou outro tom nesta quinta-feira, um dia após a confirmação do título alviverde no Brasileirão. Depois da conquista, a mandatária disse que o americano estava "desequilibrado". Em nota, ele usou frases fortes e apontou favorecimento da arbitragem ao clube bicampeão nacional.

O Palmeiras reagiu em suas redes sociais e publicou uma mensagem ironizando a manifestação de Textor, que tem um relatório que apontaria supostos prejuízos ao Botafogo causados pela arbitragem ao longo do Brasileirão.

No início da manifestação, Textor afirma que Leila sempre foi generosa com ele e que continuará apoiando os clubes na busca pela criação de uma liga única que preze pelo fair play. Em seguida, o líder botafoguense diz que nunca sugeriu que a presidente do Palmeiras seria responsável "pelas curiosas ações e forças externas que apoiam o sucesso da equipe dela".

Textor aponta que o Palmeiras esteve em superioridade numérica em relação a seus adversários em 11 ocasiões, enquanto o Botafogo não viveu tal circunstância ao longo do Brasileirão. O americano ainda sugere que o clube alviverde foi protegido pela arbitragem em lances de expulsão. "A estatística, claro, não faz menção aos três cartões vermelhos óbvios que o Palmeiras deveria ter levado, no mínimo, assim como há documentações independentes na mão do STJD. É sabido que outros clubes se sentem da mesma forma, e o Palmeiras se aproveita de proteção da arbitragem."