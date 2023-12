Quem é Gabriely Miranda, modelo e namorada do atacante Endrick, do Palmeiras?

Bicampeão brasileiro, Endrick, aos 17 anos, já atingiu um patamar de craque no futebol brasileiro. Na quinta-feira, foi premiado na 54ª edição do prêmio Bola de Prata, realizada pelos canais ESPN, com o troféu de revelação do Campeonato Brasileiro deste ano. Na cerimônia, apareceu, pela primeira vez publicamente, na companhia da namorada Gabriely Miranda, de 20 anos. Na mesma semana, o atacante marcou o gol do 12º título brasileiro do Palmeiras, em empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.

Palmeirense, a modelo e influenciadora soma mais de 150 mil seguidores no Instagram. Antes mesmo de dar início a seu relacionamento com Endrick - que se iniciou, segundo o atacante, em 29 de outubro deste ano, após a vitória do Palmeiras sobre o Bahia, por 1 a 0 -, Gabriely já ia, com frequência aos jogos do clube no Allianz Parque. Em 2023, a modelo foi em três partidas: contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, Deportivo Pereira, na Copa Libertadores, e novamente contra o São Paulo, desta vez pelo Brasileirão, em partida que terminou em 5 a 0 para o time alviverde.

"Parabéns amor, Deus abençoe todos teus caminhos. Você merece", escreveu a modelo em seu Instagram após a premiação da Bola de Prata, em foto ao lado de Endrick. Agenciada pela E Model, já posou para diversas marcas de roupas, de óculos, joias e artigos esportivos. Em novembro, quando torcedores e fãs de Endrick especulavam sobre o possível relacionamento do casal, Gabriely tinha pouco mais de 40 mil seguidores nas redes. Aumentou esses números em mais de 200% em um mês.

Assim como o namorado, a modelo adota uma postura mais reservada nas redes sociais. Apesar de ter um perfil profissional com mais de 150 mil seguidores, também tem uma conta reservada apenas para amigos e familiares. Desde que iniciou o relacionamento com o craque palmeirense, Gabriely o acompanha em sua carreira profissional. No último mês, esteve no Maracanã para a partida entre Brasil e Argentina, quando Endrick entrou no segundo tempo da derrota por 1 a 0.

"Ela está bem com a minha família. Se mamãe não aprovasse ela, creio que não estaríamos juntos", diz o atacante em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Gabriely segue os familiares de Endrick no Instagram, antes mesmo do relacionamento entre os dois ser "oficializado".