Guarani pode perder lateral Diogo Mateus para o Ceará

O Guarani vem recebendo sondagens em vários atletas que têm contrato para a temporada 2024. O Ceará é um dos clubes que estão de olho no lateral Diogo Mateus. O clube nordestino promete fazer uma investida nos próximos dias, a pedido do técnico Vagner Mancini.

Diogo Mateus tem 30 anos e vínculo com o Guarani até dezembro de 2024. A negociação está sendo conduzida por Juliano Camargo, que prometeu não liberar o atleta tão facilmente. Do outro lado, Lucas Drubscky, ex-dirigente do time bugrino, é quem fez o contato.

O lateral está no Guarani desde 2021, fez 97 jogos, marcou sete gols e deu nove assistências. Ele foi um dos destaques do time na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bugrina ficou muito próxima de conquistar o acesso.

O Guarani teme perder outros jogadores neste final de ano, mas não descarta fazer vendas pontuais para deixar os cofres em azul. O atacante Derek, que tem vínculo até 2025, recebeu um contato do São Paulo, mas a negociação não evoluiu.

O Guarani está no Grupo B do Campeonato Paulista, que conta também com Ponte Preta, Água Santa e Palmeiras. A estreia do Guarani será diante do Corinthians, no dia 21 de janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo.