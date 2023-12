Ponte Preta confirma venda de atacante Eliel ao Cuiabá

A Ponte Preta confirmou nesta sexta-feira que o atacante Eliel foi vendido para o Cuiabá. A rescisão do contrato entre jogador e clube paulista foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A negociação vinha acontecendo desde o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

"A Associação Atlética Ponte Preta informa que a negociação do atleta Eliel com o Cuiabá foi concluída na manhã desta sexta-feira (8). Os detalhes sobre valores e demais informações inerentes ao acordo serão apresentadas ao Conselho Deliberativo do clube, na próxima reunião, conforme determina o Estatuto Social", disse o clube através de nota oficial.

Eliel é fruta das categorias de base da Ponte Preta, mas perdeu espaço na última temporada. No total, foram 51 jogos e oito gols. Ele tinha vínculo até janeiro de 2025, mas optou por aceitar a oferta do Cuiabá.

A Ponte Preta não informou os detalhes da negociação, mas acredita-se que o Cuiabá ofereceu um valor por 80% dos direitos econômicos do atleta. O time campineiro continua com 20% pensando em uma nova transferência no futuro.

A oferta, no entanto, foi bem abaixo da multa rescisória do atacante, na casa dos R$ 22 milhões. A Ponte Preta optou por vender para não correr risco de perdê-lo de graça, já que o atleta não aceitou uma renovação de contrato.

A Ponte Preta está no Grupo B do Paulistão, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. A estreia está prevista para o dia 21 de janeiro, frente ao Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.