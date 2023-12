Flamengo lidera Ranking de Clubes da CBF pelo 4ª ano seguido, superando Palmeiras e São Paulo

O Flamengo passou em branco na atual temporada, decepcionando bastante sua torcida. Mesmo sem ganhar nenhum título, o clube carioca continua encabeçando o Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), superando os campeões do Brasileirão, Palmeiras, e da Copa do Brasil, São Paulo. Entre os gigantes do País, o Vasco é quem aparece mais distante, somente no 22º lugar.

"Pelo quarto ano seguido, o Flamengo aparece na liderança do Ranking Nacional de Clubes da CBF 2024. Ao todo, o rubro-negro carioca somou 16.678 pontos. A atualização anual das posições das agremiações e federações, foi divulgada nesta sexta-feira pela Diretoria de Competições", informou a CBF.

A distância do bicampeão nacional Palmeiras para os cariocas é de 1306 pontos, enquanto o São Paulo já aparece mais distante da dupla, ao somar 14.828 em belo salto ao conquistar a Copa do Brasil em final justamente contra o rival rubro-negro.

O Ranking Nacional de Clubes (RNC) "estabelece uma classificação técnica entre 239 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais", frisou a entidade, que usa o desempenho dos últimos cinco anos para fazer a lista.

Quarto colocado do Brasileirão, o Flamengo se beneficia de sua regularidade, já que levou o título das edições de 2019 e 2020, além da Copa do Brasil do ano passado, ainda chegando à decisão em 2023.

Apenas para 2023, são definidos que todas as equipes são pontuadas, com a Série A com peso bem maior e multiplicada por 5 vezes. O campeão leva 800 pontos, diante de 640 do segundo, 600 do terceiro, 560 do quarto e 552 para o quinto. Já na divisão de acesso são 400 pontos ao campeão, com 200 para quem ganhou a Série C e 100 ao detentor do troféu da Série D.

As multiplicações são menores a cada ano superado. As pontuações de 2022 foram 4x, com 3x em 2021, 2x em 2020 e 1x em 2019. E sempre os vice-campeões ficam com 80% do campeão.

O São Paulo recebeu 600 pontos pela conquista da Copa do Brasil, como já vinha sendo destinado ao campeão desde 2017, com o Flamengo levando mais 480, com 450 para semifinalistas eliminados, 400 a quem caiu nas quartas, 200 nas oitavas, e assim sucessivamente. Todos foram multiplicados por 5.

Confira os 30 melhores times do Ranking da CBF:

1º - Flamengo - 16.678 pontos

2º - Palmeiras - 15.372

3º - São Paulo - 14.828

4º - Athletico-PR - 13.888

5º - Atlético-MG - 13.282

6º - Corinthians - 12.926

7º - Fluminense - 12.672

8º - Grêmio - 12.456

9º - Fortaleza - 12.350

10º - América-MG - 11.533

11º - Internacional - 11.144

12º - Santos - 11.096

13º - Bahia - 10.158

14º - Botafogo - 9.712

15º - Red Bull Bragantino - 9.046

16º - Atlético-GO - 8.908

17º - Cruzeiro - 8.330

18º - Ceará - 8.268

19º - Cuiabá - 8.076

20º - Goiás - 7.810

21º - Coritiba - 7.413

22º - Vasco - 7.006

23º - Juventude - 6.745

24º - Sport - 6.216

25º - Avaí - 5.477

26º - CRB - 5.342

27º - Chapecoense - 5.331

28º - Vitória - 5.200

29º - Vila Nova - 4.792

30º - Criciúma - 4.558