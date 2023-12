Luis Muriel marca de calcanhar e Atalanta vence o Milan nos acréscimos no Italiano

Com um gol de calcanhar, marcado nos acréscimos por Luís Muriel, a Atalanta derrotou o Milan por 3 a 2, neste sábado, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Com o revés, o time rubro-negro se mantém com 29 pontos e permanece na terceira colocação da competição.

O time mal vai ter tempo para lamentar o resultado já que, no meio de semana, compromisso é com o Newcastle, pela Liga dos Campeões. A situação é complicada. As duas equipes têm a mesma pontuação (cinco pontos) e precisam da vitória para vislumbrar uma improvável classificação para a próxima fase da competição.

Já pelo Italiano, os dois time entram em campo no final de semana. O Milan vai contar com o apoio de sua torcida para enfrentar o Monza no domingo. Já a Atalanta entra em campo na segunda-feira, no complemento da rodada, e recebe a Salernitana.

Atalanta e Milan protagonizaram um primeiro tempo caracterizado por muita disputa no meio-campo e poucas chances de ataque criadas. Nesta etapa, os gols só saíram na parte final. E quem movimentou o placar primeiro foi a equipe da casa.

Em uma bola alçada na área, a defesa rubro-negra não conseguiu afastar o perigo e o rebote ficou com Lookman. Ele finalizou da pequena área e conseguiu superar o goleiro Maignan para fazer 1 a 0, aos 38 minutos.

A resposta do Milan veio já nos acréscimos. Alessandro Florenzi cobrou o escanteio e Olivier Giroud se livrou da marcação para cabecear firme e deixar o confronto empatado aos 48 minutos.

Na volta do intervalo, a defesa do Milan voltou a falhar e permitiu uma nova vantagem da Atalanta no placar. Charles de Ketelaere cruzou da esquerda e Lookman foi mais rápido que a zaga para fazer 2 a 1 e anotar o seu segundo gol na partida, aos 16 minutos.

Luca Jovic voltou a deixar tudo igual aos 35 minutos após passe de Pulisic. Quando tudo indicava que a partida terminaria empatada, Luis Muriel definiu a vitória marcando um gol de calcanhar.

No outro jogo da rodada deste sábado, Hellas Verona e Lazio ficaram no empate de 1 a 1. Mesmo jogando como visitante, a equipe romana saiu na frente com um gol de Mattia Zaccagni, aos 23 minutos do primeiro tempo. O Verona, que ainda teve Ondrej Duda expulso, buscou o empate com Thomas Henry na etapa final.