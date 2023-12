Aston Villa vence, derruba série invicta do Arsenal e tira rival da liderança do Inglês

Após cinco vitórias seguidas, o Arsenal foi derrotado pelo Aston Villa por 1 a 0, neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, e deixou a liderança do Inglês. O time do técnico Mikel Arteta soma 36 pontos após 16 rodadas e foi ultrapassado pelo Liverpool que também neste sábado venceu o Crystal Palace e chegou aos 37. O Aston Villa tem 35 e figura na terceira colocação.

O gol da vitória do Villa, que soma cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos, saiu logo no começo do jogo, aos 5 minutos do primeiro tempo. Bailey conseguiu uma boa jogada pela direita e fez o passe para McGinn, que girou dentro da área e finalizou com categoria.

O Arsenal, que na última rodada marcou o gol da vitória sobre o Luton Town no último minuto, tentou o empate e teve dois gols anulados, mas amargou sua segunda derrota no Inglês e a perda da liderança.

Já classificado e garantido com o primeiro lugar no Grupo B da Liga dos Campeões, o Arsenal vai até a Holanda enfrentar o PSV na terça-feira, pela última rodada.

O Aston Villa, dirigido pelo técnico Unai Emery, aproveitou o fato de fazer dois jogos seguidos em seu estádio e fechou uma ótima semana (na rodada passada venceu o Manchester City também por 1 a 0), antes de definir sua situação na Liga Conferência. O time já está classificado e é líder do Grupo E, mas precisa confirmar o primeiro lugar. O time enfrenta o Zrinjski, da Bósnia, lanterna do grupo na quinta.

Pelo Inglês, o Arsenal recebe o Brighton no domingo. Já o Aston Villa enfrenta o Brentford também no domingo.