Inter de Milão goleia a Udinese por 4 a 0 e retoma liderança do Italiano

A Internazionale dominava o jogo, mas precisou de um pênalti, marcado com a ajuda do VAR, para marcar o primeiro gol contra a Udinese, neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Depois que Calhanoglu bateu e fez 1 a 0, aos 37 minutos do primeiro tempo, a Inter não teve dificuldade para transformar a supremacia em goleada por 4 a 0.

O resultado devolveu a liderança do Italiano ao time de Milão, que chegou aos 38 pontos em 15 rodadas. Na sexta, a Juventus havia vencido o Napoli por 1 a 0 e assumido o topo da tabela com 36 pontos. A Udinese tem 12 pontos e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Cinco minutos após o pênalti, a Inter chegou ao segundo gol com um chute cruzado de dentro da área de Dimarco. Aos 44 minutos, Thuram completou um cruzamento de Mkhitaryan e fez 3 a 0 antes do intervalo. No segundo tempo, a Inter diminuiu o ritmo e administrou a boa vantagem no marcador.

A Udinese teve algumas chances e chegou a ter um gol anulado por impedimento, mas aos 40 minutos o artilheiro do Italiano apareceu. O atacante argentino Lautaro Martínez roubou a bola no meio-campo, avançou e, pouco antes de chegar à área, chutou cruzado.

Foi o 14º gol do argentino, que sozinho tem mais gols que cinco times do campeonato (Verona e Cagliari, 13, Udinese, 12, Salernitana, 10, e Empoli, 9). O vice-artilheiro do Italiano é o francês Giroud, do Milan, com 8.

Na terça-feira, no mesmo Giuseppe Meazza, o time receberá a Real Sociedad para decidir quem termina em primeiro lugar no Grupo D da Liga dos Campeões. Ambos têm 11 pontos, mas o time espanhol leva vantagem nos critérios de desempate. Terminar a fase de grupos em primeiro lugar significa enfrentar um adversário teoricamente mais fraco nos mata-mata da Liga dos Campeões.

Pelo Italiano, a Inter vai a Roma enfrentar a Lazio no próximo domingo. No mesmo dia, a Udinese recebe a Salernitana.