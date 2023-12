Neymar se associa a influenciadora e vira alvo de piadas

Quanto custa o cheiro de Neymar? A pergunta pode ser difícil de responder, mas agora há uma medida. O jogador anunciou parceria com a influenciadora Virgínia Fonseca, sócia da empresa de produtos de beleza WePink. O anúncio foi feito já com o lançamento de um perfume do craque, em uma campanha de Natal da marca.

O vídeo de divulgação foi postado no sábado (9). As imagens mostram famílias trocando presentes. No final, Virgínia entrega uma caixa a Neymar. Dentro, está o perfume dele, nomeado "Blessed" (abençoado, em inglês). O jogador tem a palavra tatuada nas costas, logo abaixo do pescoço.

A participação de Neymar está além da associação à marca e da imagem. O perfume é descrito como "a essência da ousadia e alegria contagiante", termos que são praticamente bordão do jogador. Foi ele também quem escolheu características do produto, apresentado com toques de limão e toranja, cardamomo e gengibre, além de conhaque e aromas florais e notas amadeiradas.

O perfume custa R$ 299,89 no site da loja, mas é vendido, no momento, por R$ 139,00. Além de Virgínia, a We Pink também tem como sócios o marido da influencer, o cantor Zé Felipe, e os empresários Samara Pink e Thiago Stabile.

VÍDEO VIRA POLÊMICA E PIADA NAS REDES

O lançamento foi assunto de internautas que criticaram Virgínia por fazer uma campanha de Natal sem sua família, mas com Neymar. Houve quem dissesse que os dois pareceram um casal no vídeo. Sobraram, ainda, piadas mencionando Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar. Além disso, teve quem relacionasse outro produto de Virgínia, a criticada base de maquiagem, com a atual lesão de Neymar.

NEYMAR VOLTA A JOGAR APENAS EM 2024

No Brasil em recuperação, Neymar tem o contrato com o Al-Hilal suspenso momentaneamente. As lesões foram no ligamento e meniscos do joelho esquerdo. O jogador foi submetido à cirurgia e chegou até a ficar sem apoiar o pé no chão.

A previsão de retorno é para agosto de 2024. Dessa forma, o camisa 10 perderia a disputa da Copa América com a seleção brasileira. O torneio tem início em 20 de junho e vai até 14 de julho.

Na última semana, o ex-jogador do Santos lamentou o rebaixamento do clube, que pela primeira vez vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. "Nós iremos voltar a sorrir" e "Santos sempre Santos" foram as frases postadas por ele no Instagram.