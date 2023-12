Amparado por 'papai Dorival', Erick realiza sonho de jogar Libertadores pelo São Paulo

Emocionado por defender o clube de coração, o atacante Erick chega ao São Paulo revelando, de cara, um enorme sentimento de gratidão pelo técnico Dorival Júnior, com quem já trabalhou. "Conheço o Dorival e já trabalhei com ele no Ceará. Foi um pai para mim lá. Se hoje estou aqui, é por causa dele", disse o primeiro reforço do time do Morumbi para a temporada 2024.

Em entrevista gravada para a assessoria de imprensa do clube neste domingo, o atacante falou ainda do sonho de criança que vai ser realizado após a transferência junto ao Ceará ter sido definida.

"Muito feliz por estar aqui. Oportunidade da minha vida. A história fala por si só, o São Paulo é tricampeão do mundo e da Libertadores e vou jogar uma Libertadores no ano que vem. Já atuei contra eles aqui no estádio, mas agora esta torcida vai estar a meu favor", comentou.

Durante as negociações, Erick precisou controlar a ansiedade para que a notícia do interesse do São Paulo continuasse em sigilo. Esse silêncio foi adotado até mesmo com os seus familiares.

"Tive até que esconder deles (pai e mãe) porque minha família é são-paulina. A partir do momento que contei ao meu pai o que estava acontecendo, ele ficou muito feliz. Quando falei com o empresário e a proposta foi apresentada, Não pensei duas vezes. Agora, a primeira camisa já está prometida (para o pai). Se chegar em casa de mãos vazias, o bicho pega", afirmou.

Por fim, Erick fez uma rápida apresentação para satisfazer a curiosidade dos torcedores que ainda não conhecem o seu estilo. "Sou habilidoso, jogador que gosta de um para um e não tem medo de arriscar. Vocês (torcedores) vão ter um torcedor dentro de campo", encerrou.