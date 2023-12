Ancelotti relaciona lateral brasileiro Vinicius Tobias para jogo do Real na Liga dos Campeões

Sem poder contar com Vinicius Junior, por lesão, o técnico Carlo Ancelotti terá outro Vinicius à disposição para o último jogo do Real Madrid pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Trata-se de Vinicius Tobias, lateral-direito ainda pouco conhecido do torcedor brasileiro e que foi relacionado para a partida contra o Union Berlin, na terça-feira.

O jogador de 19 anos pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas está emprestado ao Real, que conta com ele no Real Madrid Castilla, o time B do clube espanhol. Tobias foi relacionado pela primeira vez para uma partida da Liga dos Campeões - o time já está classificado para as oitavas de final.

Ele foi incluído na lista de relacionados divulgada neste domingo por Ancelotti. Ele será um dos sete defensores à disposição do treinador. O atacante Rodrygo é o outro brasileiro da relação. Vinicius Júnior ainda se recupera de lesão e deve voltar ao time somente em janeiro.

Vinicius Tobias é cria da base do Internacional, mas não chegou a defender o time principal, embora tenha sido inscrito na Copa Libertadores de 2021. Em junho daquele ano, foi negociado com o Shakhtar por 6 milhões de euros - na época, era o equivalente a R$ 36,8 milhões.

Na sequência, o lateral foi transferido ao Real Madrid por empréstimo de uma temporada. Ao fim do período, o clube espanhol pediu novo empréstimo, no que foi atendido pelo clube ucraniano, apesar da opção de compra no contrato. O futuro do brasileiro deve ser decidido ao fim da atual temporada, em junho de 2024.