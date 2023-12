Sob olhares do pai, filho de LeBron James volta a jogar 5 meses após parada cardíada

O filho de LeBron James voltou a jogar basquete neste domingo quase cinco meses depois de sofrer uma parada cardíaca, nos Estados Unidos. Bronny James sofreu o problema de saúde em 20 de julho durante um treino no Galen Center. Na ocasião foi descoberto um defeito cardíaco congênito, que era tratável.

De 1,93m, 95kg e 19 anos, o jovem atleta fez sua estreia pela University of Southern California (USC) neste domingo. James foi recentemente liberado por seus médicos e pela equipe médica da USC para participar dos treinos com bola com os companheiros. Anteriormente, ele se limitava a malhar sozinho, fazendo musculação, e exercícios aeróbicos.

Embora houvesse lugares vazios na arena de 10.258 lugares, a estreia de James ajudou os Trojans a atrair seu maior público nesta temporada.

James participou do jogo por cerca de sete minutos do primeiro tempo, com muitos torcedores em pé. Ele errou o primeiro arremesso, uma tentativa de três pontos. Momentos antes, ele desviou a bola de um jogador do Long Beach State.

Em sua segunda participação, de três minutos, James fez um grande bloqueio em Jadon Jones, que estava correndo para a cesta em um contra-ataque. A multidão do Galen Center aplaudiu ruidosamente e tendo como principal espectador, seu pai.

James ajudou Vincent Iwuchukwu em uma enterrada, que também sofreu uma parada cardíaca quando era calouro. O filho de LeBron terminou o jogo com três pontos, duas assistências, um rebote e um toco. A USC venceu por 88 a 78.

LeBron James chegou segundos antes do hino nacional, de mãos dadas com a filha de 9 anos, Zhuri, e bateu no traseiro do filho ao passar pelos Trojans que estavam alinhados na quadra para o hino.

A NBA esteve ainda representada no jogo por outros filhos. Um dos companheiros de equipe de James é DJ Rodman, filho de Dennis Rodman. A lista do Beach inclui Chayce Polynice, filho do veterano Olden Polynice.