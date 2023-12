Ibrahimovic volta ao Milan para assumir cargo diretivo: 'Meu amor pelo clube nunca morrerá'

Zlatan Ibrahimovic está de volta ao Milan, time no qual encerrou sua carreira de jogador de futebol há cerca de seis meses, em junho deste ano. A nova passagem pelo clube de Milão será como conselheiro sênior de propriedade e administração, cargo que exercerá em paralelo a uma parceria operacional firmada com a RedBird, fundo de investimentos que é dono do Milan desde o meio de 2022.

"Meu amor pelos rossoneros nunca morrerá, e a oportunidade de fazer parte de seu futuro de uma forma significativa é algo com que eu só poderia ter sonhado", disse o ex-atacante de 42 anos. "Esta não é uma decisão que tomo levianamente, é uma decisão que é muito importante para mim e minha família. Pensei muito sobre os primeiros passos em minha carreira pós-jogador, e não poderia estar mais emocionado em iniciar essa jornada como membro do RedBird e do AC Milan. Para mim e minha família, este é realmente um retorno ao lar com o querido clube onde encerrei minha carreira de jogador e agora estou começando meu próximo capítulo."

Conforme informado pelo Milan, o cargo de Ibra envolve um papel ativo nas operações esportivas e comerciais, além de reforçar "a cultura vencedora" do clube. O sueco também terá responsabilidades ligadas ao "desenvolvimento de jogadores, treinamento de alto desempenho e promoção global da marca e dos interesses comerciais do clube", o que inclui a fomentação do projeto de novo estádio da equipe.

Em sua relação com a RedBird, o ex-atleta irá colaborar no apoio ao portfólio de investimentos da empresa em esportes, mídia e entretenimento. "Ele ajudará a encontrar e avaliar novas oportunidades de investimento para a empresa e aconselhará as empresas do portfólio RedBird em projetos comerciais, estratégias de conteúdo digital e iniciativas estratégicas de construção de marca para ampliar sua presença em uma base global", diz o comunicado do Milan.

Com passagens por Malmo, Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic teve uma primeira passagem pelo Milan entre 2010 e 2012, antes de retornar em 2020 para seus anos finais da carreira. Conhecido pela sua autoconfiança e frases de efeito, encerrou sua participação como atleta com 988 jogos, 573 gols e 34 títulos. Foi eleito o melhor jogador da Itália três vezes (2008, 2009, 2011) e foi melhor jogador da França também em três ocasiões (2012, 2013, 2015). Também foi artilheiro do Campeonato Italiano, em 2009 e 2012, e o artilheiro do Campeonato Francês, em 2012, 2013 e 2015, além de ser o artilheiro de todos os tempos da seleção sueca. Z