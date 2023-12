Coritiba contrata destaques da Série B como primeiros reforços com meta de volta à elite

Poucos dias após anunciar uma limpeza no elenco rebaixado no Brasileirão, o Coritiba começou a montar a equipe para 2024, na qual disputará o estadual, a Copa do Brasil e a Série B, na qual buscará o retorno à elite. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a contratação de dois destaques na divisão de acesso como primeiros reforços.

Querendo fazer bonito, sobretudo na Série B, o clube anunciou acordo com o volante Erison, eleito o melhor da posição defendendo as cores do vice-campeão Criciúma, e a chegada da revelação Rodrigo Gelado, lateral-direito que defendeu o Vila Nova e por pouco também não conseguiu o acesso.

"Arison é o novo reforço do Coritiba. O atleta integrou a seleção de melhores jogadores da Série B em 2023 e assina pré-contrato com o Coxa", informou o clube, enfatizando muitos desarmes do jogador em um vídeo.

"É um momento único e especial na minha carreira. Agradeço pela confiança da diretoria em contar comigo neste projeto ambicioso na busca pelo retorno do Coritiba a elite do futebol brasileiro", comentou Arilson, que teve uma média de 6,2 bolas recuperadas por jogo e 85% de passes certos.

O clube também anunciou o jovem lateral e destacou suas características. "O lateral Rodrigo Gelado é o novo reforço alviverde. O atleta de 20 anos estava no Vila Nova e atuou em 35 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. No ano, foram 51 partidas, dois gols e quatro assistências", oficializou.

O jogador celebrou a oportunidade. "Fico extremamente feliz por estar vivendo este momento na minha carreira e fazer parte de um projeto tão ambicioso. Agradeço a toda diretoria por confiar no meu trabalho e juntos vamos colocar o Coritiba novamente na elite do futebol brasileiro."