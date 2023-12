Inter Miami, de Messi, e Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, vão se enfrentar em fevereiro

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo vão voltar a se enfrentar, mas desta vez não será em um jogo Barcelona x Real Madrid. Dia 1º de fevereiro, em Riad, na disputa da Riyadh Season Cup, um triangular que contará também com o Al Hilal, que não contará com Neymar, em recuperação de cirurgia no joelho.

O torneio começa em 29 de janeiro com Inter Miami x Al Hilal, na Kingdom Arena de Riad. Em 1º de fevereiro, será a vez de Al Nassr e Inter Miami medirem forças no mesmo estádio, com a presença do astro argentino no time americano e do craque português na equipe saudita.

O último duelo oficial entre Messi e Cristiano Ronald foi em 8 de dezembro de 2020, quando a Juventus derrotou o Barcelona, por 3 a 0, no Camp Nou, na Catalunha.

"Estas partidas oferecem provas interessantes para nossa equipe e vai ajudar a melhorar nosso desempenho para a próxima temporada. Estamos muito felizes pela oportunidade de enfrentar equipes do nível de Al Hilal e Al

Nassr", disse Chris Henderson, técnico do Inter Miami.