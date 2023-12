Shakhtar Donetsk vai doar arrecadação em amistoso no Japão para soldados ucranianos na guerra

O Shakhtar Donetsk vai doar para os soldados ucranianos que estão na guerra contra a Rússia a arrecadação de uma partida amistosa que jogará contra o time japonês Avispa Fukuoka na próxima segunda-feira, no Estádio Nacional de Tóquio.

Este vai ser o segundo amistoso que o Shakhtar vai disputar em benefício dos soldados. O primeiro foi em agosto, diante do Tottenham, em Londres.

Rinat Akhmetov, além de dono do Shakhtar, também é um dos acionistas da siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, um dos símbolos de resistência ucraniana na guerra contra a Rússia. Em janeiro, o dirigente revelou a doação de US$ 25 milhões para o exército ucraniano, após a venda do meia Mykhailo Mudryk para o Chelsea por US$ 75 milhões.

O Shakhtar está no Grupo H da Liga dos Campeões, juntamente com Barcelona, Porto e Royal Antuérpia. Joga suas partidas em Hamburgo, na Alemanha, devido ao conflito. Para passar às oitavas de final da competição, o time ucraniano terá de vencer em Lisboa nesta quarta-feira.