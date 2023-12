Clube da Primeira Divisão do País de Gales poderá ser punido com a perda de até 141 pontos

A perda de 141 pontos na classificação. Esta poderá ser a punição da equipe do Pontypridd United, integrante da Primeira Divisão do País de Gales, acusado pela federação local (FAW, sigla em inglês) de uma série de irregularidades econômicas e contratuais.

Culpado em 18 acusações de irregularidades financeiras, o Pontypridd já perdeu seis pontos e caiu para a última colocação na Liga. Com sete pontos, está quatro atrás do Aberystwyth. A liderança é do TNS, com 44.

Mas a situação do Pontypridd poderá ficar ainda mais complicada. O clube poderá perder outros 135 pontos, caso faça alguma contratação até o final da temporada 2024/2025.

O Pontypridd é acusado pela FAW de dívidas com os jogadores do elenco, com a própria federação e de erros nos registros dos atletas.