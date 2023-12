Melhor atleta do ano do Prêmio Brasil Olímpico vai receber o Troféu Rei Pelé

Perto da data de um ano de seu falecimento, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebe mais uma homenagem. O melhor atleta do ano, a ser anunciado no Prêmio Brasil Olímpico 2023, nesta sexta-feira, no Rio, receberá o Troféu Rei Pelé.

"Falar sobre o Pelé é falar sobre excelência. Um atleta incomparável, único, que deu muitas alegrias ao torcedor brasileiro. O legado que ele deixou por todos esses anos transcende gerações e modalidades. Pelé foi o maior atleta de todos os tempos e nada mais justo do que prestarmos essa homenagem especial. Queremos que ele seja eterno também no Prêmio Brasil Olímpico", disse Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Apesar de nunca ter disputado uma Olimpíada, Pelé era muito ligado ao esporte olímpico. Em 2016, o Rei do Futebol foi homenageado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) com a comenda da Ordem Olímpica, a mais alta honraria entregue pela entidade. Ele também carregou a tocha antes dos Jogos de Atenas 2004 e Rio 2016.

Neste ano, três atletas de cada gênero concorrem ao Troféu Rei Pelé. No masculino, Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D'Almeida (tiro com arco) estão na disputa. No feminino os nomes são Rebeca Andrade (ginástica artística), Bia Haddad (tênis) e a dupla Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia). No ano passado, Rebeca Andrade e Alison dos Santos (atletismo) foram os vencedores.