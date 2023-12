Ederson, da seleção e do Manchester City, é um dos goleiros indicados para o Prêmio The Best

Ederson, da seleção brasileira e do Manchester City, é um dos indicados para o prêmio The Best 2023 de melhor goleiro do ano. O brasileiro vai concorrer com o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e o marroquino Yassine Bono, que se transferiu do Sevilla para o Al-Hilal em agosto.

Ederson foi um dos destaques da equipe do técnico Pep Guardiola na conquista da Tríplice Coroa: Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra na temporada passada do futebol europeu.

Já Courtois foi campeão da Copa do rei e atingiu cem jogos com a camisa da seleção da Bélgica, mas uma lesão no joelho o tirou dos gramados em agosto.

Astro da seleção de Marrocos na Copa do Mundo no ano passado, Bono foi um dos principais jogadores do Sevilla na sétima conquista da Liga Europa.

O desempenho dos goleiros será avaliado no período de 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de

2023. O vencedor será divulgado na cerimônia de 15 de janeiro, em Londres.