Presidente da Fifa se revolta com agressão ao árbitro na Turquia: 'Totalmente inaceitável'

Gianni Infantino, presidente da Fifa, demonstrou toda sua insatisfação com a agressão do presidente do Ankaragucu, Faruk Koca, ao árbitro da partida com o Rizespor, Halil Umut Meler. O dirigente pediu que as autoridades garantam segurança no futebol.

"Não há absolutamente nenhum lugar para a violência no futebol. Dentro ou fora de campo. O que aconteceu após o jogo da liga turca entre o Ankaragucu e o Rizespor é totalmente inaceitável e não tem qualquer lugar no nosso esporte e sociedade", disse Infantino.

"Sem árbitros não há futebol. Árbitros, jogadores, torcedores e o staff têm de estar seguros e protegidos para desfrutarem do jogo e eu peço às autoridades relevantes que garantam que isso é implementado e respeitado a todos os níveis.", completou o dirigente.

Nesta terça-feira, a Federação Turca de Futebol suspendeu todos os jogos da liga em tempo indeterminado. O presidente do Ankaragucu, Faruk Koca, está internado, alegando problemas de saúde, mas segundo autoridades turcas será preso ao deixar o hospital. Já Meler, o árbitro da partida, teria dito a familiares e amigos que pretende largar a arbitragem.