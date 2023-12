Zagueiro Giorgio Chiellini anuncia aposentadoria do futebol após 22 anos de carreira

Giorgio Chiellini se aposentou do futebol profissional após 22 anos de carreira. A decisão do zagueiro italiano, de 39 anos, foi anunciada nesta terça-feira pelo Los Angeles FC (LAFC), seu clube nos últimos 18 meses, após 17 anos na Juventus. Chiellini também anunciou sua decisão nas redes sociais, chamando sua carreira de "a jornada mais linda e intensa da minha vida".

Chiellini conquistou nove títulos consecutivos da Série A pela Juventus e foi eleito três vezes o melhor zagueiro do Campeonato Italiano. Ele ainda conquistou pelotime de Turim cinco Copas da Itália e cinco Supertaças da Itália.

Nos Estados Unidos, Chiellini ganhou o título da Major League Soccer (MLS) Cup e o Supporters' Shield em 2022, antes de chegar ao jogo do campeonato da MLS Cup novamente no fim de semana passado, perdendo para o Columbus por 2 a 1. O LAFC também chegou à final da Liga dos Campeões da CONCACAF este ano.

"Giorgio é o melhor zagueiro de sua geração e uma pessoa ainda melhor", disse o gerente geral do LAFC, John Thorrington. "Giorgio superou as expectativas incrivelmente altas que tínhamos para ele dentro e fora do campo. Sua liderança, profissionalismo e caráter deixarão um legado duradouro no LAFC e confiamos que nosso relacionamento com Giorgio continuará."

A aposentadoria de Chiellini era amplamente esperada, embora ele continuasse sendo um zagueiro titular eficaz no LAFC. Acredita-se que ele esteja considerando uma nova carreira como técnico ou diretor.

Em sua postagem nas redes sociais, Chiellini escreveu que "é hora de começar novos capítulos, enfrentar novos desafios e escrever mais páginas importantes e emocionantes da vida".

Chiellini também fez 117 partidas pela seleção italiana, incluindo duas partidas em Copas do Mundo. Ele foi eleito o melhor zagueiro do torneio quando a Itália venceu a Eurocopa em 2021.

Nascido em Pisa, Chiellini começou a carreira no Livorno antes de a Juventus contratá-lo em 2004. Ele passou sua primeira temporada na Série A emprestado à Fiorentina antes de ingressar na defesa da Juventus em 2005 e permanecer lá até 2022.