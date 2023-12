Arsenal empata com PSV fora de casa e Lens tira Sevilla da Liga Europa

Em jogo de classificados, Arsenal e PSV fizeram um duelo animado, que terminou em empate de 1 a 1, nesta terça-feira, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pelo mesmo Grupo B, o Lens venceu por 2 a 1, em casa, e tirou o Sevilla até mesmo da Liga Europa.

O time inglês confirmou a primeira colocação da chave, com 13 pontos, quatro acima do PSV, segundo colocado. Ambos os times já estavam classificados para o mata-mata. O Lens ficou em terceiro, com oito, e confirmou a vaga na Liga Europa, enquanto o Sevilla, do zagueiro espanhol Sergio Ramos, terminou em quarto, com dois.

Com a classificação garantida, o técnico Mikel Arteta poupou titulares nesta terça, como Gabriel Jesus, e também sofreu desfalques por problemas físicos, como Bukayo Saka e Gabriel Martinelli - o clube não deu detalhes sobre as lesões.

Jogando no Philips Stadion, em Eindhoven, o time da casa aproveitou os desfalques do clube londrino e começou melhor, criando seguidas chances no ataque. A primeira delas veio aos 18 minutos, quando Vertessen cabeceou com perigo e mandou no pé da trave, após falha do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães na marcação.

As investidas do time holandês passavam sempre pelos pés de Bakayoko, pela direita. Aos 21, ele mesmo levou perigo em chute forte de fora da área. A bola passou rente à trave. Quando o PSV parecia cada vez mais perto do gol, o Arsenal aproveitou sua rara chance no ataque no primeiro tempo, com Nketiah, aos 42 minutos.

O time da casa voltou ainda mais motivado para o segundo tempo, após sofrer o gol. Aumentou a pressão, se posicionou no ataque e buscou o empate aos 5 minutos da segunda etapa, com gol de Vertessen. Na sequência, o PSV quase virou o placar ao mandar uma bola na trave.

Em meio ao bom volume de jogo do time da casa, o Arsenal demorou para reagir. Levava perigo em lances de bola parada. Em uma delas, aos 35, mandou para as redes, em cabeçada de Gabriel Magalhães. Mas o árbitro anulou o gol, com ajuda do VAR, por impedimento. Os minutos finais da partida foram de leve pressão do PSV, sem sucesso na busca pela virada.

SEVILLA DECEPCIONA

Em Lens, na França, o time da casa venceu o Sevilla por 2 a 1, com gols somente no segundo tempo. Frankowski abriu o placar aos 18. O time espanhol empatou 15 minutos depois com Sergio Ramos cobrando pênalti, de cavadinha. Mas Fulgini decretou a vitória dos anfitriões, com o segundo gol do Lens nos acréscimos.