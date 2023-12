Sem concorrência, Sérgio Coelho é reeleito presidente do Atlético-MG por mais três anos

Sérgio Coelho foi aclamado nesta terça-feira o presidente do Atlético-MG por mais três anos. Com apenas uma chapa inscrita, o atual mandatário foi reeleito para seu segundo e último mandato, como manda o estatuto do clube.

"Sérgio Coelho é reeleito presidente do Galo. O mandatário, multicampeão pelo Atlético, é o presidente com mais títulos em um único mandato no clube e o 5º mais vitorioso da história do futebol brasileiro", anunciou o Atlético, listando os feitos do dirigente.

"Somente no triênio 2021-2023, foram seis troféus conquistados: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Mineiro (3x)! Além disso, Sérgio esteve a frente do processo de reconhecimento da taça do Brasileiro de 1937", listou.

Foram 219 votos para Sérgio Coelho e um nulo. Ele agora terá uma função um pouco diferente ao lado do vice Márcio André de Brito. No triênio 2024/2026, eles assumem o comando da Associação do Galo, fazendo parte do Conselho de Administração da SAF, que terá 25% das ações do clube, com área social e sede administrativa.

"Nós vamos nos dedicar muito ao futebol, fazendo de tudo para que a gente continue no Top 3 do País", afirmou Sérgio Coelho, ressaltando a terceira posição conquistada no Brasileirão. A primeira missão será a manutenção do atacante Paulinho, bastante visado por clubes europeus após ser o artilheiro do nacional.