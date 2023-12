Guarani encaminha quinto empréstimo consecutivo de Renanzinho, que volta ao Manaus

O Guarani segue reformulando seu elenco para a nova temporada. Sem espaço no estádio Brinco de Ouro e fora dos planos do técnico Umberto Louzer para o Paulistão, o meia-atacante Renanzinho, de 22 anos, está sendo emprestado pela quinta vez consecutiva.

Ele tem contrato vigente com o time paulista até abril de 2024 e está sendo repassado ao Manaus, onde irá disputar o Campeonato Amazonense. Essa será a segunda passagem pelo time do norte do estado, onde disputou 13 jogos durante a Série C de 2022 e marcou dois gols.

Neste ano, também repassado pelo Guarani, Renanzinho atuou no FC Cascavel, onde disputou o Campeonato Paranaense e a Série D do Brasileiro, e depois no Remo, pelo qual jogou a Série C. Contando as duas passagens, disputou 31 jogos e marcou dois gols. O meia também atuou emprestado no XV de Piracicaba em 2022.

O Paulistão terá início no dia 21 de janeiro. O Guarani está no Grupo B, ao lado da arquirrival Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do vice Água Santa. A estreia será contra o Corinthians, já no primeiro dia da disputa.