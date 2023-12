Ceará anuncia o goleiro Fernando Miguel, ex-Fortaleza, e acerta com o meia Lucas Mugni

Após decepcionar a torcida em permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará vem reformulando o elenco e um dos nomes anunciados pelo clube cearense vem do rival Fortaleza. Nesta terça-feira, o Ceará confirmou a assinatura do pré-contrato com o goleiro Fernando Miguel, que atuou nas duas últimas temporadas no seu maior oponente.

Aos 38 anos, Fernando Miguel 'pulou o muro'. Revelado no Caxias, o goleiro foi ganhar mercado nacional quando defendeu o Vitória, onde permaneceu por cinco temporadas, até desembarcar no Vasco. Depois também atuou por Atlético-GO, Juventude e Londrina, entre outros.

Na linha de frente, o grande nome do Ceará para a temporada é o atacante Lucas Mugni, de 31 anos. Depois de três anos no Bahia, o argentino também assinou um pré-contrato. Ele chegou ao futebol brasileiro em 2014, quando foi anunciado pelo Flamengo. Entretanto, o meia não agradou e rodou por diversos clubes, até retornar em 2020, no Sport.

Outro que também tem acordo com o time nordestino é o atacante Aylon, de 31 anos, um dos destaques do Novorizontino na última temporada. Com 14 gols, foi artilheiro do time em 2023 e deixou sete na última Série B, também como maior marcador.

O trio deve se apresentar ao Ceará no dia 2 de janeiro, juntamente com restante do elenco, para a pré-temporada de forma presencial. Antes, no dia 26 de dezembro, o elenco cearense irá receber uma planilha para que todos cumpram treinamentos remotos.