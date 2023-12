Ponte Preta ganha concorrência pelo goleiro Caíque, sonda lateral e pode renovar com meia

Apesar do 'transfer ban', que limita a inscrição novos jogadores e deve ser pago pela Ponte Preta nos próximos dias, antes mesmo da abertura da janela de transferências, o presidente Marco Antônio Eberlin tenta se movimentar no mercado para reforçar o elenco para a temporada de 2024. Antes, porém, terá que resolver um problema maior: o Vitória também entrou na briga pelo goleiro Caíque França.

Apesar de ter contrato com o clube até o fim de 2024, a permanência do goleiro titular não está confirmada no estádio Moisés Lucarelli. Paysandu, Goiás e Sport já estavam de olho nele e agora o campeão da Série B, Vitória, também fez uma consulta.

O clube baiano não descarta dar uma boa compensação financeira para ficar com o atleta. A Ponte Preta, em situação financeira complicada, não deve fazer grandes loucuras para seguir com o atleta, mesmo ele sendo ídolo em Campinas. Agora, o Vitória tenta marcar uma reunião com Eberlin para discutir valores e moldes de uma possível negociação.

Por outro lado, um nome ganhou força nas últimas horas como possível reforço da Ponte Preta. Trata-se do lateral-direito Marcelinho, que recentemente deixou o Vila Nova, após não renovar contrato. Aos 25 anos, ele se destacou no Confiança, onde jogou três temporadas e depois atuou no Brasil de Pelotas (RS) até se trasnferir para o clube goiano.

Outra movimentação no mercado foi que, a pedido do técnico João Brigatti, a diretoria executiva voltou atrás sobre a situação do meia Gabriel Santiago e passou a tratar com o Vitória uma possível renovação do empréstimo. Poucos dias atrás, a Ponte Preta não exerceu o direito de compra para ficar em definitivo com o jogador.

Ao todo, em 2023, jogou apenas duas partidas, ambas na Série B do Brasileiro. A estreia foi contra o Ituano, em um empate sem gols em Campinas, no qual começou jogando e deixou boa impressão para a torcida, e depois na rodada seguinte, entrou contra o Novorizontino, na derrota por 2 a 0.