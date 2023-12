Ten Hag minimiza novo vexame do United na Liga dos Campeões: 'Hoje o desempenho foi muito bom'

Apenas quatro pontos somados, somente uma vitória e a pior defesa de um clube inglês na história da fase de grupos da Liga dos campeões, com 15 gols sofridos. O Manchester United se despediu das competições europeias nesta terça-feira com mais um tropeço, caindo por 1 a 0 diante do Bayern de Munique, em Old Trafford. Apesar de terminar na lanterna e fora até da Liga Europa, o técnico Erik Ten Hag minimizou o vexame e elogiou sua equipe.

"Hoje, achei que o desempenho foi muito bom e não merecíamos perder, porém perdemos o jogo. Isso está claro. Os jogadores deram tudo, vocês viram o espírito e tenho de dar crédito à equipe, grandes elogios à forma como trabalharam juntos contra esta boa equipe do Bayern", disse o treinador logo após a partida.

Com a vitória do Copenhague sobre o Galatasaray no outro jogo da chave, mesmo que o United ganhasse, estaria eliminado. Ocorre que, ao menos, alcançaria um prêmio de consolação com ida à Liga Europa.

"Não perdemos a classificação hoje. Tivemos boas atuações (na competição), mas cometemos alguns erros, erros individuais dos jogadores. No final não fomos bons o bastante", admitiu, contudo. "Quando o jogo está acontecendo, você precisa de energia do banco e, principalmente na linha de frente, as nossas opções eram limitadas", seguiu.

O grande problema do United foi ceder a igualdade, por 3 a 3, ao Galatasaray, na rodada passada, quando fez 2 a 0 e depois 3 a 1. Aquele tropeço jogou a equipe para a lanterna e não dependendo de suas forças. Conta o Bayern, Ten Hag até viu esforços, mas lamentou as excessivas falhas na hora de aproveitar quanto a equipe recuperava a bola.

"Ganhamos muitas bolas, mas não aproveitamos isso. Também jogamos contra uma equipe forte. O Bayern é um bom time e mesmo que não esteja no jogo (estavam descontraídos com a vaga antecipada), eles têm classe individual para aproveitar um momento e, infelizmente, isso aconteceu."