Draymond Green acerta soco em rival e é expulso em nova derrota dos Warriors na NBA

O Golden State Warriors perdeu mais uma na temporada da NBA. E, algo que também se tornou rotineiro no time, Draymond Green perdeu a cabeça e agrediu mais um rival em quadra. Na noite desta terça-feira, o ala-pivô acertou um soco em Jusuf Nurkic e foi expulso na derrota dos Warriors para o Phoenix Suns por 119 a 116, fora de casa.

O lance aconteceu no terceiro quarto, quando Nurkic marcava Green, que se preparava para receber um passe. O jogador dos Warriors, na tentativa de se desvencilhar do adversário, girou rapidamente o corpo e acertou um soco no rosto do rival, que foi ao chão. Green foi expulso de quadra logo em seguida.

Trata-se da 18ª expulsão de Green em sua trajetória na NBA, sendo o recorde entre os jogadores que ainda estão na ativa. Somente nesta temporada, que começou em outubro, ele foi excluído de quadra pela terceira vez.

O longo histórico gerou irritação por parte de torcedores nas redes sociais. Green agora corre risco de sofrer punição mais severa por parte da cúpula da NBA. Há menos de um mês ele recebeu suspensão de cinco jogos por ter dado um "mata-leão" em Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves, em jogo disputado em novembro.

Como aconteceu da última vez, Green pediu desculpas publicamente a Nurkic. "Ele estava agarrando meu quadril e eu estava me movendo para tentando fazer com que os árbitros vissem a falta, fazendo contato com ele. Como você sabe, não sou de pedir desculpas por coisas que queria fazer, mas peço desculpas a Jusuf porque não tinha intenção de bater nele", afirmou o jogador dos Warriors.

A nova exclusão, e eventual suspensão, foi lamentada pelo técnico dos Warriors, Steve Kerr. "Precisamos dele, precisamos de Draymond. Ele sabe disso, conversamos com ele. Ele precisa encontrar uma maneira de manter o equilíbrio e estar ao lado de seus companheiros", declarou o treinador.

Dono de quatro títulos da NBA nos últimos 10 anos, o Golden State Warriors sofreu sua quarta derrota nos últimos seis jogos. O time da Califórnia ocupa a modesta 11ª colocação da Conferência Oeste, com 10 vitórias e 13 derrotas nesta temporada. Já os Suns apresentam retrospecto exatamente oposto, na oitava colocação.

Na partida disputada em Phoenix, o destaque foi Devin Booker, cestinha da partida, com 32 pontos. Agredido por Green, Nurkic obteve um "double-double" de 17 pontos e 13 rebotes. Pelos Warriors, Stephen Curry registrou 24 pontos.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Boston Celtics 120 x 113 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 127 x 125 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 106 x 114 Denver Nuggets

Phoenix Suns 119 x 116 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 119 x 99 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Washington Wizards x New Orleans Pelicans

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Miami Heat x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Brooklyn Nets

Utah Jazz x New York Knicks