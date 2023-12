Zidane troca experiências e joga futebol com pilotos da Alpine em Madri

Embaixador da Alpine desde o início deste ano, o treinador e ex-meia Zinedine Zidane, recebeu pilotos e pilotas da fabricante em Madri para um dia de imersão. Durante a ação, parte dos programas de Responsabilidade Social Corporativa da empresa, a lenda do futebol francês compartilhou um pouco de sua experiência e conhecimento como nomes como Esteban Ocon e Pierre Gasly, titulares da equipe na Fórmula 1.

O programa inclui projetos como o Rac(H)er, concebido para reforçar a igualdade entre gêneros dentro da Alpine, tanto em cargos administrativos ou de engenheira como no desenvolvimento de pilotas. Há também o Concours Excellence Mécanique (CEMA), dedicado a aspirantes a mecânicos automotivos, que consiste em oferecer oportunidades aos estudantes do setor na França. Trata-se de uma competição de três fases, com testes teóricos e práticos, valendo um estágio na base da Alpine, em Paris.

"Foi um grande privilégio para mim receber a família Alpine em Madrid. É também uma forma de comemorar um ano desde que entrei na Alpine. Este papel de embaixador, apoiando os seus programas de igualdade de oportunidades, é importante para mim devido ao meu próprio percurso. Tenho orgulho de transmitir algumas das minhas experiências relacionadas à vida esportiva, e também pessoais, aos programas Rac(H)er e CEMA da Alpine. Embora venhamos de áreas diferentes, cada um de nós tem um objetivo comum na busca por alto desempenho e excelência. Portanto, é ótimo poder partilhar momentos, experiências e ideias em benefício dos envolvidos nestes dois programas magníficos e genuinamente significativos", disse Zidane.

Em Madri, os pilotos visitaram o Estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, clube do qual Zidane é ídolo. Depois, o grupo participou de um evento de kart, inclusive Zidane, que contou com orientações de Lisa Billard e Sukhmani Khera, competidoras internacionais de kart e integrantes do programa Race(H)er. Depois disso, Zidane organizou uma descontraída partida de futebol entre todos os pilotos.

"Zinedine é o meu herói no esporte, por isso passar o dia com ele em Madri foi um verdadeiro privilégio. Hoje o objetivo foi defender os programas Rac(H)er e CEMA e, no meu papel como piloto de corridas, é importante para mim ser um bom modelo para a próxima geração, sejam elas jovens pilotas como Lisa e Sukhmani, ou futuro aspirante a mecânico de corrida. Até para mim, estar com Zinedine, conversar e ouvir histórias e lições é muito valioso. Por isso, estou muito grato e já estou ansioso para continuar nosso trabalho com ele", disse Gasly.