Ponte Preta perde o zagueiro Fábio Sanches para o Botafogo-SP

É oficial. Chegou ao fim a passagem do zagueiro Fábio Sanches pela Ponte Preta. Depois de não entrar em um acordo com a diretoria pela renovação, o defensor foi anunciado oficialmente, nesta quarta-feira, como novo reforço do Botafogo-SP para a temporada de 2024. Os dois clubes, inclusive, serão rivais no Paulistão e na Série B do Brasileiro.

Fábio Sanches estava na Ponte Preta desde o início da temporada de 2021, disputou 90 jogos e marcou um gol, tornando referência dentro de campo, tanto que nos últimos dois anos vinha sendo o capitão da equipe. Neste ano, foi titular absoluto na campanha do título do Paulista A2 e na manutenção da equipe na Série B.

Antes de chegar à Ponte Preta, o zagueiro vestiu as camisas do XV de Piracicaba, Mogi Mirim, Paysandu, Atlético Sorocaba e América-RN. Mas, teve o auge de sua carreira no Avaí e no Goiás, onde conquistou acessos à elite nacional pelas duas equipes. No time goiano, ficou quase cinco temporadas e disputou o Brasileirão em 2019 e 2020.

Outros clubes como Paysandu, Água Santa e até o arquirrival Guarani demonstraram interesse no jogador, mas que preferiu acertar com o Botafogo-SP, onde irá disputar o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024.