Hamilton celebra noite perfeita em estreia no profissional do City: 'Aproveitei cada momento'

Micah Hamilton não vai esquecer tão cedo o dia 13 de dezembro de 2023. Nesta data, o jovem que ficava à beira do campo do estádio Al-Ittihad entregando bola para seus ídolos realizou o sonho de defender a equipe profissional do Manchester City pela primeira vez. E sendo o destaque nos 3 a 2 sobre o Estrela Vermelha, em Belgrado, pela Liga dos Campeões.

"Ele (técnico Pep Guardiola) me colocou na direita, algo diferente para mim. Eu realmente não tinha jogado lá. Vi isso como um desafio, aceitei e aproveitei cada momento", celebrou o garoto de 20 anos, que chegou ao City para a categoria sub 9 e já foi gandula contra o Crystal Palace.

"Para ser sincero, nem sei como colocar em palavras o que estou sentindo, é tudo surreal. O jogo, obviamente, o gol, todo mundo viu isso, eu nem sabia o que fazer (para comemorar)", admitiu, ainda incrédulo com a estreia. Além de abrir o marcador, o garoto ainda sofreu o pênalti do terceiro gol.

A bela atuação rendeu elogios de Guardiola. "Que gol do Micah Hamilton, a maneira como ele jogou no um contra um (superou o marcador antes de anotar um belo gol). Veja quantos jogadores subiram, estou muito satisfeito pelo Micah", disse o treinador, após a partida, celebrando a postura da equipe, recheada de jovens da base.

"Nossa academia está funcionando muito bem, há muitos jogadores jogando em alto nível. Parabéns à academia do Manchester City pelos últimos anos, quantos jogadores surgiram, quantos jogadores utilizamos no Campeonato Inglês e ainda teremos mais."