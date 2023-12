Dinamarca encara campeã Noruega e Suécia desafia a França nas semifinais do Mundial de Handebol

Restam somente quatro equipes na disputa do Mundial de Handebol feminino da Escandinávia (disputado na Dinamarca, Suécia e Noruega). A França é a "intrusa" entre as anfitriãs e faz uma das semifinais com as suecas, enquanto no outro confronto terão as atuais campeãs norueguesas diante das dinamarquesas.

Nesta quarta-feira foram definidas as duas últimas classificadas. Em busca de sua primeira medalha em Mundiais, a Suécia chegou pela segunda vez na história às semifinais com triunfo gigante sobre a Alemanha, dona de três ouros, por 27 a 20.

A outra classificação das suecas foi em 2017, ano no qual terminou na quarta colocação. Pela frente elas terão as francesas, que na terça-feira fizeram 33 a 22 na República Checa, responsável por derrubar o Brasil, mesmo com derrota - faltaram dois gols no confronto direto para as brasileiras avançarem.

Atuando em casa, a Dinamarca teve enorme trabalho diante de Montenegro. Em jogo parelho do início ao fim, a seleção se garantiu para a busca do segundo título com 26 a 24, definido nos minutos finais.

Pela frente, as dinamarquesas terão a pior adversária possível. Atual campeã, a Noruega está embalada na busca pelo 5º título que a colocaria como a maior vencedora da história - hoje são quatro taças ao lado da Rússia. As norueguesas bateram a Holanda, na terça, por 30 a 23. As semifinais ocorrem na sexta-feira.