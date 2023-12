Xavi minimiza tropeço do Barcelona diante do Antuérpia: 'A derrota que dói foi contra o Girona'

O Barcelona levou um gol nos acréscimos e fechou a chave de grupos da Liga dos Campeões com derrota para o Royal Antuérpia, por 3 a 2. Nada que incomodasse Xavi, com a equipe já classificada e na liderança. O treinador minimizou o revés e disse que a derrota que ainda machuca é a da rodada passada do Campeonato Espanhol, em casa, por 4 a 2 para o Girona.

"A derrota que nos dói é a de domingo contra o Girona, não a de hoje porque estamos nas oitavas de final da Liga dos Campeões depois de dois anos e podemos nos alegrar", afirmou o treinador.

O resultado negativo no Espanhol deixou o clube na quarta posição, a sete pontos do líder, justamente o Girona. Tivesse confirmado o favoritismo e vencido, o Barcelona estaria em terceiro, com 37 pontos, a dois de Real Madrid e do oponente da Catalunha.

O treinador frisou em sua coletiva a primeira posição na chave da Liga dos Campeões para amenizar as cobranças. Muitos torcedores reclamaram de mais uma derrota diante de uma equipe pequena. "Temos de melhorar, mas hoje o objetivo foi alcançado, que era avançar em primeiro do grupo", disse o técnico.

Não escondeu, contudo, que a equipe precisa mostrar uma evolução já no sábado, pelo Espanhol. "Será uma decisão, um teste decisivo no Mestalla (casa do Valencia) e precisamos melhorar, recuperar os jogadores, principalmente psicologicamente. Tenho a sensação que se gerou uma tensão desnecessária para essa partida e temos de dar um crédito para o time."