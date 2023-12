Estafe diz que Endrick e Neosaldina defendem jogo limpo: 'Acordo respeitando regras antidoping'

Responsável por tratar da imagem e dos negócios de Endrick, a Roc Nation Sports, junto com a Neosaldina, saiu em defesa da parceria firmada com a empresa de medicamento para alívio nas dores de cabeça pelos próximos cinco anos, garantindo que jamais trabalhariam juntos para propagar e induzir atletas a cometerem atos de doping e que são "firmes em defender o jogo limpo". Uma das substâncias presentes na composição do remédio é proibida e considerada doping para atletas, de acordo com a Agência Mundial Antidopagem (Wada), o que gerou grande polêmica nesta quarta-feira.

Em nota oficial, a Roc Nation Sports não vê nenhum ato ilícito que possa manchar a carreira do jogador, tampouco ocasionar possíveis sanções ao atacante do Palmeiras, vendido ao Real Madrid por uma fortuna e decisivo no 12º título do Brasileirão.

"As agências que cuidam da carreira do atleta têm absoluta convicção de que essa parceria foi feita respeitando todas as regras das agências antidoping e desportivas no Brasil e no mundo", informou a parceira.

"Endrick e Neosaldina são firmes em defender o jogo limpo e o respeito às regras no campo e fora dele", seguiu, garantindo o jogador e a marca estão "muito feliz com a parceria firmada para os próximos cinco anos". A empresa considera, ainda, que a marca "enfatiza a personalidade e a forma alegre e ao mesmo tempo potente e responsável com que buscam atender seus objetivos".

O jovem atacante do Palmeiras está em Boston, nos Estados Unidos, onde foi conhecer a sede da New Balance, sua nova fornecedora de material esportivo. Na terça-feira, ele se encontrou com a estrela do Boston Celtics, Jayson Tatum, com quem trocou camisas da seleção brasileira e do Palmeiras com a da franquia de basquete.