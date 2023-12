Confira os times classificados para as oitavas da Liga dos Campeões; sorteio será na segunda

A fase de grupos da Liga dos Campeões foi encerrada na quarta-feira. Dos 32 participantes, 16 deles continuam na competição e vão disputar as oitavas de final. Em contrapartida, oito clubes serão deslocados para a Liga Europa e entrarão em campo no início de 2024 para disputar os playoffs. Outras oito equipes estão eliminadas e ficam restritas às disputas nacionais.

Para a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões, a Uefa realizará um sorteio que definirá os cruzamentos dos 16 classificados. Por força do regulamento, os primeiros colocados não podem se enfrentar. Também estão vedados jogos entre equipes que estiveram no mesmo grupo e entre aquelas que são do mesmo país.

O sorteio das próximas fases das competições europeias acontece na segunda-feira, às 8h (horário de Brasília). Os jogos de ida das oitavas da Liga dos Campeões serão disputados entre os dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro. As partidas de volta estão programadas para 5, 6, 12 e 13 de março.

A próxima edição da Liga dos Campeões terá mudanças em seu formato. Assim, deixará de existir a tradicional fase de grupos. As 36 equipes estarão em um grupo único e enfrentarão oito adversários para definir uma classificação que ordenará os confrontos mata-mata das etapas seguintes.

PRIMEIROS COLOCADOS DOS GRUPOS (POTE 1)

Bayern de Munique

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Atlético de Madrid

Manchester City

Barcelona

Borussia Dortmund

SEGUNDOS COLOCADOS (POTE 2)

Copenhague

PSV

Napoli

Internazionale

Lazio

RB Leipzig

Porto

Paris Saint-Germain