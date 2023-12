Ex-Palmeiras e ex-Santos, atacante Leandro fecha com Paysandu para jogar Série B em 2024

O Paysandu aposta em nomes de peso para a temporada 2024, tendo como principal objetivo: buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O time paraense anunciou a contratação do atacante Leandro, de 30 anos, com passagens por Palmeiras, Grêmio e Santos. Ele já mandou um recado para os torcedores.

"É um motivo de alegria e satisfação poder vestir o manto do Papão. Estamos juntos, conto com o apoio de todos vocês e vamos juntos na busca por nossos objetivos", disse o atacante Leandro.

Revelado pelo Grêmio, Leandro fez parte do "pacotão" de jogadores emprestados pelo clube gaúcho ao Palmeiras, em 2013, em troca do atacante Barcos. No time alviverde, fez 80 partidas e marcou 22 gols, sendo importante na conquista do título da Série B.

Em 2015, foi para o Santos, mas não teve o mesmo sucesso. Foram apenas 14 jogos e um gol marcado. Depois teve mais uma atuação apagada, desta vez, pelo Coritiba. Em 2017, saiu do Brasil para se aventurar no futebol japonês. Rodou por Kashima Antlers e FC Tokyo.

Além de Leandro, o Paysandu já anunciou outros dois reforços, a pedido do técnico Hélio dos Anjos. São eles: o zagueiro Carlão, ex-Corinthians, e o volante Val, ex-Internacional.