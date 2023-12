Corinthians se despede e agradece 'rei' Renato Augusto, Giuliano e Gil por serviços prestados

Uma semana após estourar a notícia das saídas dos meias Renato Augusto e Giuliano e do zagueiro Gil, o Corinthians oficializou nesta quinta-feira que não renovará contrato com o experiente trio e se despediu dos jogadores agradecendo pelos serviços prestados no clube.

Todos tinham vínculos somente até o dia 31 de dezembro e havia uma possibilidade de Renato Augusto renovar. O meia agrada ao torcedor, que pediu para que ficasse por mais um ano. Mas a sequência de lesões fez o presidente Augusto Melo optar pela não ampliação do vínculo e o clube o definiu como "rei" no adeus.

"Obrigado, Rei! O Sport Club Corinthians Paulista agradece ao atleta Renato Augusto por toda dedicação e entrega com o manto alvinegro e deseja sucesso ao rei!", postou o clube, exaltando o camisa 8.

Renato Augusto e Gil tiveram duas passagens pelo Corinthians e ergueram os troféus do Paulistão e da Recopa Sul-Americana em 2013 e o Brasileirão de 2015. O meia defendeu a equipe em 243 partidas, anotando 30 gols, e foi o craque no título nacional. O zagueiro jogou bem mais. Foram 444 aparições com a camisa corintiana e 19 bolas nas redes adversárias.

Já Giuliano chegou em 2021 e por muito pouco não conquistou a Copa do Brasil de 2022 diante do Flamengo. Foi dele o gol de empate no Maracanã que levou a decisão para os pênaltis. Os cariocas, contudo, levaram a melhor nas cobranças. Sai depois de 143 partidas. "Obrigado, Giuliano!"

"O clube agradece aos atletas pela dedicação desempenhada vestindo a camisa alvinegra e deseja sucesso na trajetória profissional", escreveu o clube, frisando as duas passagens de Gil e Renato Augusto e os dois anos de serviços de Giuliano.

Augusto Melo promete substituir todos à altura e está vasculhando o mercado sul-americano atrás de reforços. No País, fez sondagem por Soteldo e não esconde o interesse em Maurício, do Internacional. Raul Gustavo está voltando do Bahia para ser opção na defesa.