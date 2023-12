Fluminense faz 1º treino na Arábia Saudita em preparação para Mundial de Clubes

O Fluminense iniciou nesta quinta-feira (14) seus treinos na Arábia Saudita em preparação para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Sem baixas, o técnico Fernando Diniz comandou o primeiro treino da equipe carioca em solo saudita, contando com todo o elenco de 23 jogadores que relacionou para a disputa do torneio internacional.

Até mesmo o lateral-direito Samuel Xavier treinou sem problemas. O jogador chegou a ser dúvida para o Mundial porque sofreu lesão na reta final do Brasileirão. Ele se recuperou a tempo de jogar a última rodada do campeonato, mas foi poupado por Diniz na derrota para o Grêmio por 3 a 2, na semana passada.

Nesta quinta, ele treinou com os demais companheiros de time no campo 2 do complexo King Abdullah Sports City. A imprensa pôde acompanhar somente os primeiros minutos da atividade. A delegação do Flu desembarcou em solo saudita na quarta-feira após um voo de 13 horas partindo do Rio de Janeiro.

O time carioca voltará aos treinos nesta sexta a partir das 16h30, pelo horário local, equivalente às 10h30, pelo horário de Brasília. O Flu vai trabalhar no mesmo horário no sábado e no domingo.

A estreia está marcada para as 15 horas (de Brasília) de segunda-feira. O Flu estreará no Mundial, diretamente na semifinal, contra o vencedor do duelo entre Al-Ittihad e Al Ahly, que vão jogar na sexta-feira. A outra semifinal terá o Manchester City, principal candidato ao título, e o vencedor do confronto entre Club Leon e Urawa Reds.