Árbitro de São Paulo representa o País no Pré-Olímpico Sul-Americano da Venezuela

O paulista Flávio Rodrigues de Souza foi o árbitro escolhido para representar o Brasil no Pré-Olímpico Sul-Americano, que definirá duas equipes do continente nos Jogos de Paris-2024. A competição ocorre na Venezuela e cada país da América do Sul terá um representante, exceção do Chile, com dois nomes designados.

"A Comissão de Árbitros da Conmebol revela os árbitros designados para o Pré-Olímpico da Conmebol 2024, que se4 disputará entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro nas cidades de Caracas, Valência e Barquisimeto, na Venezuela", anunciou o entidade, listando os nomes escolhidos.

Flávio Rodrigues de Souza vai ter a companhia de dois auxiliares nos gramados venezuelanos: os jovens Nailton Junior de Sousa Oliveira, de 31 anos, que atua no Ceará, e Luanderson de Lima, de 28, da Bahia.

O árbitro paulista já havia sido o escolhido pela Conmebol para a partida entre Venezuela x Chile na quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Também apitou Emelec e Defensa Y Justicia nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e Emelec x Guaraní-PAR e Guarani x Danúbio.

Flávio e Raphael Claus são apontados como os melhores da Federação Paulista de futebol (FPF) atualmente e vivem trabalhando juntos. Flávio esteve como quarto árbitro em algumas partidas apitadas por Claus na Libertadores.

Além de Flávio Rodrigues de Souza, os outros nove escolhidos pela Conmebol para o Pré Olímpico são: Yael Falcon (Argentina), Gery Vargas (Bolívia), Cristian Garay e Felipe González (Chile), Jhon Ospina (Colômbia), Augusto Aragón (Equador), Derlis Lopez (Paraguai), Gustavo Tejera (Uruguai) e Alexis Herrera (Venezuela).