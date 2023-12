Já classificado, Liverpool perde na Liga Europa; Roma terá de disputar playoff

O Liverpool entrou em campo nesta quinta-feira já classificado para as oitavas de final da Liga Europa, com um time alternativo, e perdeu por 3 a 2 para o Union Saint-Gilloise, no Lotto Park, estádio do adversário em Bruxelas, na Bélgica. O resultado manteve o time comandado por Jürgen Klopp na liderança do Grupo E, com 12 pontos.

Na competição, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança direto para as oitavas, enquanto o segundo tem de disputar uma playoff com eliminados da Liga dos Campeões. A vitória não mudou a situação do Saint-Gilloise, que já estava eliminado e ficou em terceiro, com oito. A segunda posição ficou com o Tolouse, dono de 13 pontos.

O Liverpool não levou seus principais jogadores nem para o banco de reservas, tanto que o jovem goleiro brasileiro Marcelo Pitaluga, do time sub-21, ficou no banco de reservas. Em campo, Amoura abriu o placar para o time belga, aos 31 minutos, e os demais gols saíram logo em sequência, antes do intervalo. Quansah empatou para o Liverpool, aos 39, mas Puertas devolveu a vantagem para o Saint-Gilloise.

Pelo Grupo D, a Roma de José Mourinho fez 3 a 0 no Sheriff, mas não foi o suficiente para ficar na liderança. O time italiano terminou em segundo lugar, com 13 pontos, e vai disputar o playoff. A vaga direta ficou com o Slavia Praga, que garantiu a liderança ao bater o Servette por 4 a 0.

No Grupo F, o Villarreal avançou em primeiro, com 13 pontos, ao fazer 3 a 2 em duelo direto com Rennes, que ficou em segundo, com 12. Já o Grupo H teve o único time com 100% de aproveitamento, o Bayer Lerverkusen, que fez 5 a 1 no Molde e terminou na liderança, com 18 pontos. Também avançou o Qarabag, em segundo, com dez, depois de vencer o Hacken por 2 a 1.