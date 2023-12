Renato Augusto emociona em adeus ao Corinthians: 'É com lágrimas nos olhos que me despeço'

Renato Augusto usou suas redes sociais para emocionar e mostrar emoção em sua mensagem de adeus ao Corinthians. Fora dos planos na nova presidência, o jogador agradeceu pelo tempo vivido no clube em um vídeo com grandes lances no clube.

"É com lágrimas nos olhos que me despeço de vocês. Eu sabia que esse dia chegaria, mas a verdade é que nunca estamos preparados para a despedida", escreveu. "Fui muito feliz todos esses anos que estive no Corinthians, agradeço imensamente a todos que fizeram parte dessa caminhada. Obrigado Duílio (Monteiro Alves, presidente), Alessandro (gerente de futebol) e Roberto Andrade (diretor de Futebol) pela confiança e por me dar a oportunidade de vestir essa camisa novamente.

O camisa 8 deve se acertar com o Fluminense. Ele foi pedido por Fernando Diniz, mas tinha confiança de que podia ficar para buscar um novo título nesta segunda passagem - erguer o Paulistão, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão na primeira. Augusto Melo, eleito em pleito com André Negão, contudo, optou pela não renovação.

"Obrigado a todas as comissões que trabalhei nos últimos anos, roupeiros, seguranças, staff, que nos dão todo o suporte para que tudo aconteça. Sobre a torcida, meu eterno muito obrigado. Vocês fizeram essa jornada ser ainda mais especial. Sem palavras para todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Forte abraço."

O Corinthians anunciou a saída do meia, assim como de Giuliano e Gil nesta quinta-feira. Além das quase 25 mil mensagens de corintianos agradecendo ao meia, muitos companheiros ou ex-Corinthians também fizeram questão de agradecer Renato Augusto, casos dos jovens Du Queiroz, Giovane, Ruan Oliveira, Matheus Araújo, Murillo, Adson, Raul Gustavo, o ex-meia do Flamengo Diego Ribas, o atleticano Alan Kardec, Diego Costa, entre outros.