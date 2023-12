West Ham bate Freiburg e vai às oitavas da Liga Europa; João Pedro classifica o Brighton

O West Ham está nas oitavas de final da Liga Europa sem necessidade de disputar o playoff. Nesta quinta-feira, atuando no Estádio Olímpico de Londres, o time inglês confirmou o favoritismo no duelo direto com o Freiburg, vencendo por 2 a 0 e avançando com 15 pontos. Os alemães, com 12, vão encarar um mata-mata com um terceiro colocado da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com os brasileiros Emerson e Lucas Paquetá desde o início, o West Ham queria provar que a virada diante do Tottenham na casa do ex-líder do Inglês não foi por acaso. E saiu para o ataque desde o início para tentar ampliar a vantagem no confronto direito: ambos tinham 12 pontos, mas os alemães precisavam do triunfo.

Logo aos 14 minutos, porém, Kudus confirmou a boa fase no clube inglês, que desembolsou somente R$ 45 milhões para contratá-lo. Álvarez deu lindo lançamento do círculo central, o atacante dominou no peito e tirou do goleiro com toque sutil. Comemorou o gol sentado na placas de publicidade.

Necessitando da virada para se garantir diretamente, o Freiburg se abriu e foi para o intervalo com dois gols de desvantagem. Aos 42 minutos, o mexicano Álvarez anotou pela primeira vez com a camisa do West Ham após bela tabela com Bowen.

Com a enorme vantagem, o West Ham apenas administrou o placar no segundo tempo. Já os alemães não conseguiram buscar forças para a virada, mas ainda terão chance de ir às oitavas, caso vençam um duelo mata-mata com um terceiro da Liga dos Campeões. No outro jogo da chave, que não valia nada, o Olympiacos fez 5 a 2 no Backa Topola.

No Grupo B, o Olympique de Marselha perdeu a vaga direta às oitavas no confronto direto com o Brighton. Os ingleses fizeram 1 a 0, gol do brasileiro João Pedro, aos 43 minutos da etapa final, e ultrapassaram os franceses: 13 a 11. Decepção da chave, o Ajax se despediu com 3 a 1 diante do AEK Atenas, deixando a lanterna.

Sobraram emoções no Grupo C, que chegou à rodada final com três equipes brigando pela vaga direta. Em casa, o então líder Bétis, com nove pontos, ficou duas vezes em desvantagem na primeira etapa diante do Rangers (8). Mas conseguiu a igualdade ainda antes do descanso. Correndo por fora, o Sparta Praga (7) vencia o Aris Limassol por 3 a 0 e figurava no topo.

No começo da fase final, os espanhóis carimbaram a trave em gol que seria para garantir a liderança. Não fez e ainda foi castigado em um bate rebate na área que terminou em gol do triunfo de Kemar Roofe e vaga aos escoceses. O Sparta ainda sofreu um gol, mas ganhou por 3 a 1 e avançou em segundo, aos playoffs. O Bétis caiu para terceiro, eliminado.

No Grupo D, a Atalanta não deu chances para zebra e garantiu a liderança com 4 a 0 na casa do Raków Czestochowa, terminando com 14 pontos. O Sporting ficou em segundo, com 11, após 3 a 0 no Sturm Graz.