Manchester United assina contrato com seu primeiro garoto revelado em Programa de Talentos

Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões e fora até da Liga Europa, o Manchester United optou por pensar no futuro e anunciou neta quinta-feira a assinatura de contrato profissional com Jaydan Kamason, primeiro jogador revelado no

Programa de Talentos Emergentes (ETP) do clube.

O programa oferece uma série de projetos nas comunidades de Manchester, garantindo que o maior número possível de crianças tenha a oportunidade de se envolver com o Manchester United, vivenciar como o clube funciona e criar memórias incríveis jogando o jogo.

Jaydan ingressou no ETP aos 10 anos, quando ainda atuava pelo time de base local Stockport Vikings. Depois de passar por período de desenvolvimento no ETP, fez a transição para o grupo principal, onde passou os últimos seis anos.

"Este é um dia de extremo orgulho para todos os associados ao Programa de Talentos Emergentes. A assinatura de seu primeiro contrato profissional por Jaydan é um momento marcante que mostra a qualidade excepcional do trabalho realizado diariamente por Jen (Mildenhall, líder do projeto) e sua equipe", disse Nick Cox, diretor da categoria de base do Untied.

"Permitir que os jovens tenham acesso e experimentem a multiplicidade de benefícios que advêm do envolvimento com a nossa academia é o objetivo principal do Programa de Talentos Emergentes. No entanto, o subproduto das atividades é a capacidade de identificar talentos excelentes, como Jaydan", afirmou Cox. "O programa fortalece ainda mais a inclusão e a acessibilidade da nossa Academia e continua a ter um impacto notável na vida das crianças e dos treinadores de base em toda a região."

Mildenhall, gerente do Programa de Talentos Emergentes, complementou: "A assinatura do primeiro contrato profissional de Jaydan representa uma oportunidade para refletir sobre o sucesso que tivemos desde o início do programa. Seu desenvolvimento desde que ingressou na academia é um exemplo brilhante do que pode ser alcançado quando os meninos estão envolvidos no Programa de Talentos Emergentes."

O ETP conta com os treinadores David Campbell, Lee Dunn, Sophie Hunt, James McGerity e Zoe Flanagan e interage com escolas, clubes de futebol de base e grupos comunitários nos 10 distritos de Manchester. No total, 12 mil crianças participam do programa.

"Embora o aumento da nossa exposição ao talento local tenha feito com que a academia recrutasse uma série de jogadores interessantes, como Jaydan, estamos igualmente satisfeitos com o impacto positivo que tivemos no ecossistema do futebol do noroeste através do compartilhamento de recursos e da criação de um rede de coaching mais ampla que elevou o padrão de oferta em toda a região", complementou Mildenhall.