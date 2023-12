Camisas de Messi são leiloadas por quantia milionária, mas valor decepciona

Um lote com seis camisas usadas pelo craque Lionel Messi durante a campanha do tricampeonato mundial da Argentina na Copa do Catar foi leiloado por US$ 7,8 milhões (R$ 38,3 milhões na cotação atual). No entanto, o valor arrecadado ficou abaixo do esperado.

A Sotheby's, responsável pelo leilão, estimava a venda do lote, que continha inclusive a camisa usada por Messi na final - em que a Argentina ganhou da França nos pênaltis após empate por 3 a 3 -, por aproximadamente US$ 10 milhões (R$ 49,1 milhões). O lote recebeu apenas três lances.

O valor final ficou abaixo do arrecadado com o leilão da camisa que o astro do basquete Michael Jordan usou na decisão da NBA de 1998, entre Chicago Bulls e Utah Jazz. Com o uniforme do último campeão pela franquia do Illinois, o lote foi vendido por US$ 10,1 milhões em setembro de 2022.

Uma fatia do valor arrecadado com o leilão das camisas de Messi será doada ao hospital Sant Joan de Deu, que cuida de pessoas com doenças raras em Barcelona, capital da Catalunha, na Espanha. Nessa cidade, o argentino fez história no futebol e se tornou ídolo de um dos maiores clubes do planeta.

Messi está de férias e em janeiro retomará as atividades junto ao seu clube, o Inter Miami, dos Estados Unidos. A equipe tem compromissos agendados para o primeiro mês de 2024 com a seleção salvadorenha e com um torneio na Arábia Saudita que marcará o possível último duelo entre o argentino e o português Cristiano Ronaldo.