Stock Car em Interlagos: Super Final tem 'rivalidade aflorada' com duelo entre campeões

Sete pilotos brigam na 12ª etapa da Stock Car neste domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para se tornar o 45º campeão da história da categoria. Três deles chegam com chances mais claras: Gabriel Casagrande (da equipe A.Mattheis Vogel), Daniel Serra (Eurofarma RC) e Felipe Fraga (Blau Motorsport). Todos já viveram o sabor das glórias no passado. Juntos, somam cinco títulos da categoria.

As duas corridas que definem o título da principal modalidade de automobilismo do Brasil marcam a segunda etapa da Stock Car em Interlagos nesta temporada. Casagrande soma 286 pontos, 16 à frente de Serra e 33 de vantagem para Fraga, que retornou à Stock Car neste ano. Para ser campeão, Casagrande precisa chegar para a segunda corrida no domingo com 25 pontos de vantagem para o vice-líder. Caso isso ocorra, já será campeão mesmo sem precisar correr no "melhor autódromo do País", segundo o próprio piloto disse em entrevista ao Estadão. Ele conquistou o título em 2021 e busca o bi.

Além do trio, que é cercado de rivalidade nas pistas, Thiago Camilo (A.Mattheis Ipiranga Racing), Rafael Suzuki (Pole Motorsport), Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) e Ricardo Zonta (RCM Motorsport) têm chances mais remotas de terminar o domingo como o mais novo campeão da Stock Car. Barrichello, sexto colocado neste ano, conquistou o título na última temporada, mas está a 47 pontos de Casagrande na classificação.

"A expectativa está a mil por hora, com a ansiedade controlada para o momento. Não depende só de mim, tem outras 29 pessoas que competem junto comigo", diz Casagrande. "A vantagem que tenho na disputa são os 15 pontos. Meus competidores conhecem a pista, já foram campeões em Interlagos. Foi um ano complicado, ninguém se sobressaiu, mas é importante chegar na última corrida com essa vantagem."

Serra e Fraga são as principais barreiras para evitar que Casagrande conquiste o bicampeonato. Serra, inclusive, é o piloto que mais vezes conquistou a Stock Car: três, em anos consecutivos (2017, 2018 e 2019). O passado o coloca em uma posição boa, com muita experiência, no autódromo de São Paulo. No entanto, do trio de candidatos ao título, ele é o único que nunca conquistou uma prova em Interlagos.

Em 2021, 2021 e 2022, terminou na segunda colocação. Casagrande, em 2022 e 2023, e Fraga, 2022, já celebraram uma vitória em Interlagos. De acordo com levantamento da categoria, o paranaense e líder da Stock Car é o piloto que mais somou pontos nas últimas 11 etapas. Ao todo foram 172, 22 a mais do que Serra, que ainda busca sua primeira vitória na capital paulista.

"É mais um ano que a gente chega com chances de disputar o campeonato. Nos últimos três, batemos na trave e achamos até que não ia dar nesta minha sétima temporada na Stock Car", afirma Serra.

Pontos conquistados pelos candidatos ao título em Interlagos:

Gabriel Casagrande: 172 pontos

Daniel Serra: 150 pontos

Felipe Fraga: 112 pontos

Thiago Camilo: 127 pontos

Rafael Suzuki: 62 pontos

Rubens Barrichello: 98 pontos

Ricardo Zonta: 146 pontos