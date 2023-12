Endrick desembarca na Espanha para conhecer futuros companheiros e ver jogo do Real Madrid

Depois de breve passagem pelos Estados Unidos, onde acompanhou jogo do Boston Celtics na NBA e arriscou alguns tacadas de beisebol em partida do Boston Red Sox, na MLB, o jovem Endrick chegou à Espanha, atendendo convite do presidente Florentino Pérez, para conhecer os futuros companheiros de Real Madrid e para acompanhar o jogo contra o Villarreal, domingo, no Santiago Bernabéu.

Bastante agasalhado por causa do frio na Europa, o jovem ganhou presente na chegada, posou com algumas capas dos jornais Marca e AS, presentes para recepcioná-lo, distribuiu autógrafos e posou para fotos com torcedores no aeroporto. Mas pouco falou. Apenas agradeceu pelas boas-vindas dos jornalistas em espanhol, e optou pelo português para seguir adiante: "Valeu, valeu."

Seguindo recomendações, o atacante palmeirense evitou declarações. Muitas perguntas era de como se sentia chegando no Real Madrid e se podia fazer o clube desistir de buscar Mbappé no Paris Saint-Germain. Ele se apresenta oficialmente somente no meio de 2024, para a próxima temporada, quando já tiver completado 18 anos, e ainda não fala como atleta merengue.

Um tanto assustado com o assédio fora do Brasil, o tímido Endrick parecia cansado com a viagem e pouco sorriu para as fotos. Mas não deixou de atender os pedidos dos torcedores do Real Madrid presentes ao local.

Passando férias com a família, Endrick deve aproveitar alguns dias na Espanha e depois fazer um tour pela Europa para se divertir antes de retornar ao Palmeiras, onde terá mais seis meses de contrato e já adiantou que quer se despedir com os títulos da Recopa Sul-Americana (final diante do São Paulo) e com nova taça do Paulistão.